Чорич вывел Хорватию вперёд в полуфинальном противостоянии с Австралией в Кубке Дэвиса

Хорватский теннисист Борна Чорич (26-я ракетка мира) уверенно переиграл представителя Австралии Танаси Коккинакиса (95-й номер мирового рейтинга) в первом матче полуфинала Кубка Дэвиса. Встреча прошла на хардовом покрытии. Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты.

Чорич расправился со своим соперником со счётом 6:4, 6:3. Хорват выполнил шесть подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Танаси Коккинакиса 11 эйсов, ни одной ошибки на подаче и единственный нереализованный брейк-пойнт.

Таким образом, Хорватия повела в противостоянии с Австралией — 1:0. Следующими на корт выйдут Марин Чилич и Алекс де Минор. В случае победы хорвата парная встреча не будет иметь турнирного значения и по договорённости сборных может быть отменена.