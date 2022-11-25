Чорич вывел Хорватию вперёд в полуфинальном противостоянии с Австралией в Кубке Дэвиса

Хорватский теннисист Борна Чорич (26-я ракетка мира) уверенно переиграл представителя Австралии Танаси Коккинакиса (95-й номер мирового рейтинга) в первом матче полуфинала Кубка Дэвиса. Встреча прошла на хардовом покрытии. Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты.
Чорич расправился со своим соперником со счётом 6:4, 6:3. Хорват выполнил шесть подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Танаси Коккинакиса 11 эйсов, ни одной ошибки на подаче и единственный нереализованный брейк-пойнт.
Таким образом, Хорватия повела в противостоянии с Австралией — 1:0. Следующими на корт выйдут Марин Чилич и Алекс де Минор. В случае победы хорвата парная встреча не будет иметь турнирного значения и по договорённости сборных может быть отменена.
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