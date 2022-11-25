Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Чорич вывел Хорватию вперёд в полуфинальном противостоянии с Австралией в Кубке Дэвиса

Чорич вывел Хорватию вперёд в полуфинальном противостоянии с Австралией в Кубке Дэвиса
Комментарии

Хорватский теннисист Борна Чорич (26-я ракетка мира) уверенно переиграл представителя Австралии Танаси Коккинакиса (95-й номер мирового рейтинга) в первом матче полуфинала Кубка Дэвиса. Встреча прошла на хардовом покрытии. Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты.

Чорич расправился со своим соперником со счётом 6:4, 6:3. Хорват выполнил шесть подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Танаси Коккинакиса 11 эйсов, ни одной ошибки на подаче и единственный нереализованный брейк-пойнт.

Таким образом, Хорватия повела в противостоянии с Австралией — 1:0. Следующими на корт выйдут Марин Чилич и Алекс де Минор. В случае победы хорвата парная встреча не будет иметь турнирного значения и по договорённости сборных может быть отменена.

Кубок Дэвиса 2022. 1/2 финала
25 ноября 2022, пятница. 18:20 МСК
Танаси Коккинакис
95
Австралия
Танаси Коккинакис
Т. Коккинакис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3  
6 		6  
         
Борна Чорич
26
Хорватия
Борна Чорич
Б. Чорич
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022