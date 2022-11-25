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Де Минор отдал лишь четыре гейма Чиличу и сравнял счёт в полуфинале Австралии и Хорватии

Де Минор отдал лишь четыре гейма Чиличу и сравнял счёт в полуфинале Австралии и Хорватии
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Австралийский теннисист Алекс де Минор (24-й номер мирового рейтинга) расправился с представителем Хорватии Марином Чиличем (17-я ракетка мира) в полуфинальном матче Кубка Дэвиса. Встреча прошла на хардовом покрытии. Продолжительность матча составила 1 час 35 минут.

Де минор одержал победу со счётом 6:2, 6:2. Австралиец выполнил две подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 10. На счету Марина Чилича восемь эйсов, девять ошибок на подаче и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Австралия сравняла счёт в противостоянии с Хорватией — 1:1. Судьбу путёвки в финал Кубка Дэвиса решит встреча между парами сборных. В другом матче 1/2 финала встретятся Италия и Канада.

Кубок Дэвиса 2022. 1/2 финала
25 ноября 2022, пятница. 20:15 МСК
Алекс де Минор
24
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		2  
         
Марин Чилич
17
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
Комментарии
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