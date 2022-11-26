Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Сборная Австралии в решающем матче одолела Хорватию и вышла в финал Кубка Дэвиса

Сборная Австралии в решающем матче одолела Хорватию и вышла в финал Кубка Дэвиса
Комментарии

Австралийские теннисисты Джордан Томпсон и Макс Пёрселл переиграли представителей Хорватии Мате Павича и Николу Мектича и вывели свою сборную в финал Кубка Дэвиса. Встреча проходила на хардовом покрытии. Продолжительность матча составила 2 часа 14 минут.

Томпсон и Пёрселл одолели своих соперников со счётом 6:7 (3:7), 7:5, 6:4. Австралийцы выполнили 12 подач навылет, не допустили ни одной ошибки и реализовали два брейк-пойнта из двух. На счету Мектича и Павича семь эйсов, две ошибки на подаче и единственный нереализованный брейк-пойнт.

Сборная Австралии вышла в финал Кубка Дэвиса. До этого в одиночном разряде Борна Чорич расправился с Танаси Коккинакисом, а Алекс де Минор обыграл Марина Чилича. В финале Австралия встретится либо с Италией, либо с Канадой.

Кубок Дэвиса 2022. 1/2 финала
25 ноября 2022, пятница. 22:25 МСК
Макс Пёрселл
221
Австралия
Макс Пёрселл
Джордан Томпсон
84
Австралия
Джордан Томпсон
М. Пёрселл Д. Томпсон
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 3 		7 6
7 7 		5 4
         
Никола Мектич
Хорватия
Никола Мектич
Мате Павич
Хорватия
Мате Павич
Н. Мектич М. Павич
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022