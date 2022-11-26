Алекс де Минор — о выходе в финал Кубка Дэвиса: у этой команды большие яйца

Австралийский теннисист Алекс де Минор прокомментировал победу своей команды над сборной Хорватии в полуфинале Кубка Дэвиса. Исход встречи решился в парном матче.

«У этой команды большие яйца. Финал Кубка Дэвиса!» — написал австралиец в социальных сетях.

В первом матче одиночного разряда Борна Чорич вывел Хорватию вперёд, переиграв Танаси Коккинакиса. Усилиями Алекса де Минора австралийцы восстановили равновесие (победа над Марином Чиличем). Судьба путёвки в финал соревнований зависела от парного матча, где представители Австралии Джордан Томпсон и Макс Пёрселл одержали волевую победу в трёх сетах над хорватскими теннисистами Мате Павичем и Николой Мектичем.

Сборная Австралии сыграет в главной встрече Кубка Дэвиса либо с итальянцами, либо с канадцами.