Алекс де Минор — о выходе в финал Кубка Дэвиса: у этой команды большие яйца

Австралийский теннисист Алекс де Минор прокомментировал победу своей команды над сборной Хорватии в полуфинале Кубка Дэвиса. Исход встречи решился в парном матче.
«У этой команды большие яйца. Финал Кубка Дэвиса!» — написал австралиец в социальных сетях.
В первом матче одиночного разряда Борна Чорич вывел Хорватию вперёд, переиграв Танаси Коккинакиса. Усилиями Алекса де Минора австралийцы восстановили равновесие (победа над Марином Чиличем). Судьба путёвки в финал соревнований зависела от парного матча, где представители Австралии Джордан Томпсон и Макс Пёрселл одержали волевую победу в трёх сетах над хорватскими теннисистами Мате Павичем и Николой Мектичем.
Сборная Австралии сыграет в главной встрече Кубка Дэвиса либо с итальянцами, либо с канадцами.
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