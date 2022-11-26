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Анастасия Потапова показала, как параллельно «тренирует мозг и ягодицы»

Анастасия Потапова показала, как параллельно «тренирует мозг и ягодицы»
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44-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова опубликовала в социальных сетях новое видео. В кадре Анастасия сначала читает книгу, а потом приседает со штангой. К посту она прикрепила эмодзи «сердце» (здоровье) vs «мозг».

Для Потаповой, как и для других теннисисток, сезон-2022 завершён. Анастасия неудачно выступила на турнире категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика). Россиянка проиграла 92-й ракетке мира итальянке Элизабетте Коччаретто со счётом 2:6, 1:6.

В 2022 году Потапова завоевала дебютный титул на уровне WTA. Анастасия выиграла турнир категории WTA-250 в Стамбуле (Турция), в финале она обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову со счётом 6:3, 6:1. Тренером спортсменки является Игорь Андреев.

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