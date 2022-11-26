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Рафаэль Надаль высказался о соперничестве с Роджером Федерером

Рафаэль Надаль высказался о соперничестве с Роджером Федерером
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Победитель Открытого чемпионата Австралии и «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль высказался о соперничестве с завершившим карьеру швейцарцем Роджером Федерером.

«Когда у тебя есть такой соперник, как Федерер, на протяжении всей твоей карьеры — это невероятно. Когда я начинал свой путь, Роджер уже играл. Это правда, что я провёл больше матчей с Новаком, чем с Роджером, но начиналось всё с Федерером.

Из-за наших противоположных стилей и личностей, из-за сходства, в некотором роде у нас так много общего. Роджер тот, кем я восхищался, с кем я соперничал, а также делился многими прекрасными вещами на корте и за его пределами. В этом смысле все те моменты, те чувства, которые у вас возникают перед финалом турнира «Большого шлема», всё, что витало в воздухе перед этими матчами с Роджером, отличалось от других матчей», — цитирует Надаля Eurosport.

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