Симона Халеп опубликовала первое фото после заявления о допинге

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», румынка Симона Халеп выложила новую запись в социальных сетях.
«Где бы вы ни были, улыбайтесь», — написала теннисистка.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СИМОНЫ ХАЛЕП
Напомним, Симона Халеп подозревалась в употреблении запрещённых препаратов. Теннисистка сообщала, что в её допинг-пробе обнаружили запрещённый препарат. По её словам, субстанция под названием Roxadustat обнаружена в крайне низком количестве. Также она добавила, что никогда сознательно не принимала ничего запрещённого.
После этого румынский юрист Паул Чукур рассказал, что расследование по допинг-делу Симоны Халеп завершено. Спортсменке дали 20 дней, чтобы решить, оспаривать ли предъявленное ей обвинение в употреблении допинга или заключить соглашение о признании вины.
- 26 ноября 2022
-
14:56
-
14:39
-
14:37
-
13:46
-
12:44
-
12:26
-
12:24
-
12:14
-
11:49
-
11:32
-
11:14
-
10:43
-
10:31
-
10:03
-
09:41
-
00:41
- 25 ноября 2022
-
22:21
-
22:04
-
21:55
-
19:56
-
19:24
-
19:02
-
17:37
-
17:19
-
16:28
-
15:26
-
12:12
-
11:31
-
10:48
-
10:29
-
09:11
-
05:16
-
02:16
-
00:30
- 24 ноября 2022
-
23:44