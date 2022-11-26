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Симона Халеп опубликовала первое фото после заявления о допинге

Симона Халеп опубликовала первое фото после заявления о допинге
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», румынка Симона Халеп выложила новую запись в социальных сетях.

«Где бы вы ни были, улыбайтесь», — написала теннисистка.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СИМОНЫ ХАЛЕП

Напомним, Симона Халеп подозревалась в употреблении запрещённых препаратов. Теннисистка сообщала, что в её допинг-пробе обнаружили запрещённый препарат. По её словам, субстанция под названием Roxadustat обнаружена в крайне низком количестве. Также она добавила, что никогда сознательно не принимала ничего запрещённого.

После этого румынский юрист Паул Чукур рассказал, что расследование по допинг-делу Симоны Халеп завершено. Спортсменке дали 20 дней, чтобы решить, оспаривать ли предъявленное ей обвинение в употреблении допинга или заключить соглашение о признании вины.

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