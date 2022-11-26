Надаль и Алькарас — в списке претендентов на премию за честную игру. Россиян нет

Пресс-служба ATP опубликовала на официальном сайте тура список игроков, которые по итогам завершившегося сезона претендуют на приз «Джентльмен года» имени Стефана Эдберга за честную игру.

Список номинантов:

1. Карлос Алькарас (Испания).

2. Рафаэль Надаль (Испания).

3. Каспер Рууд (Норвегия).

4. Кэмерон Норри (Великобритания).

5. Феликс Оже-Альяссим (Канада).

6. Фрэнсис Тиафо (США).

7. Григор Димитров (Болгария).

8. Хуберт Хуркач (Польша).

9. Лоренцо Музетти (Италия).

10. Маттео Берреттини (Италия).

11. Максим Кресси (США).

Премия Стефана Эдберга вручается начиная с 1996 года. Швейцарец Роджер Федерер получил её 13 раз, он является её рекордсменом. В 2021 году её обладателем стал Рафаэль Надаль, получивший этот приз в пятый раз за карьеру, в том числе четвёртый подряд. Сам Эдберг удостаивался титула «Джентльмен года» в теннисе пять раз — в сезонах 1988, 1989, 1990, 1992 и 1995 годов.