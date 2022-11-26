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«Вы что-то сказали?» Арина Соболенко опубликовала красивое портретное фото

«Вы что-то сказали?» Арина Соболенко опубликовала красивое портретное фото
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Пятая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях красивое портретное фото.

«Вы что-то сказали?» — подписала снимок Соболенко, добавив эмодзи «поцелуй».

Фото: из личного архива Арины Соболенко

В сезоне-2022 24-летняя Соболенко третий раз в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». Такого результата она добилась на Открытом чемпионате США. На остальных мэйджорах Соболенко показала следующие результаты: на Australian Open она дошла до четвёртого круга, на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») — до третьего, а Уимблдонский турнир пропустила ввиду решения организаторов отстранить российских и белорусских спортсменов. Также Арина дошла до финала Итогового турнира WTA, в котором проиграла французской теннисистке Каролин Гарсии.

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