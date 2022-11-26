Серена Уильямс рассказала, почему она начала играть в теннис
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23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс рассказала, почему она решила начать играть в теннис.
«Я начала играть в теннис, потому что мой отец вложил меня в него. Винус начала играть, и я просто начала делать всё то же самое. Потом у меня стало довольно хорошо получаться.
Мне нравится звук мяча, отлетающего от струн! Я перфекционистка и всегда хотела стать лучше. Есть чувство совершенства, которого я никогда не достигну, но мне нравится процесс. Люблю соревноваться, но ненавижу проигрывать. Мне нравится нанимать собственного тренера и физиотерапевта, уметь вносить коррективы и всё такое. Нравится быть частью этого процесса», — приводит слова Уильямс Sportskeeda.
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