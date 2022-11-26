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Феликс Оже-Альяссим благодаря победе над Музетти сравнял счёт в полуфинале Кубка Дэвиса

Феликс Оже-Альяссим благодаря победе над Музетти сравнял счёт в полуфинале Кубка Дэвиса
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Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим (шестой номер мирового рейтинга) переиграл представителя Италии Лоренцо Музетти (23-я ракетка мира) в полуфинальном матче Кубка Дэвиса. Встреча прошла на хардовом покрытии.

Оже-Альяссим одержал победу со счётом 6:3, 6:4. Канадец выполнил 12 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету Лоренцо Музетти четыре эйса, ни одной двойной ошибки на подаче и ни одного брейк-пойнта.

В предыдущем поединке Лоренцо Сонего обыграл канадца Дениса Шаповалова со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 6:3. В решающем матче в паре встретятся Симоне Болелли и Фабио Фоньини с итальянской стороны и Вашек Поспишил и Денис Шаповалов – с канадской.

Кубок Дэвиса 2022. 1/2 финала
26 ноября 2022, суббота. 19:00 МСК
Лоренцо Музетти
23
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4  
6 		6  
         
Феликс Оже-Альяссим
6
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Комментарии
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