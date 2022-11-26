Феликс Оже-Альяссим благодаря победе над Музетти сравнял счёт в полуфинале Кубка Дэвиса
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Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим (шестой номер мирового рейтинга) переиграл представителя Италии Лоренцо Музетти (23-я ракетка мира) в полуфинальном матче Кубка Дэвиса. Встреча прошла на хардовом покрытии.
Оже-Альяссим одержал победу со счётом 6:3, 6:4. Канадец выполнил 12 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету Лоренцо Музетти четыре эйса, ни одной двойной ошибки на подаче и ни одного брейк-пойнта.
В предыдущем поединке Лоренцо Сонего обыграл канадца Дениса Шаповалова со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 6:3. В решающем матче в паре встретятся Симоне Болелли и Фабио Фоньини с итальянской стороны и Вашек Поспишил и Денис Шаповалов – с канадской.
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