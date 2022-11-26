«Это был позор». Рафаэль Надаль эмоционально высказался о вылете Испании из Кубка Дэвиса

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал вылет сборной Испании из финальной части Кубка Дэвиса.

«Это был позор. Это были два матча, которые можно было выиграть, но в итоге они были проиграны. Таков спорт. Одни выигрывают, а другие проигрывают. Вы за очень короткое время переходите от восторга к печали. Вылететь из такого соревнования — разочарование. Но мы будем двигаться дальше», — приводит слова Надаля Punto De Break.

Финальная часть Кубка Дэвиса проходит в Малаге (Испания). Сборная этой страны покинула турнир на стадии четвертьфинала, проиграв два матча сборной Хорватии. В первом поединке Борна Чорич обыграл Роберто Баутиста-Агута со счётом 6:4, 7:6 (7:4), а во втором Марин Чилич обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту со счётом 5:7, 6:3, 7:6 (7:5).