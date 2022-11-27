Надаль и Рууд в два часа ночи умело жонглируют мячом в центре бразильского аэропорта
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль опубликовал новую запись на своей странице. Испанец вместе с финалистом Открытого чемпионата США Каспером Руудом проводят тур по Южной Америке. Ранее теннисисты провели несколько встреч в Аргентине, а затем направились в Бразилию.
«Подготовка в аэропорту Белу-Оризонти. Футбольное настроение. Спасибо Бразилии за всё», — написал Надаль в социальных сетях.
В этом сезоне Рафаэль Надаль смог выиграть Открытый чемпионат Австралии, отыгравшись в финале с 0:2 по сетам. Испанский игрок сломил сопротивление россиянина Даниила Медведева. Также Надалю удалось взять титул на Открытом чемпионате Франции, где он в главной встрече турнира расправился с представителем Норвегии Каспером Руудом.
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