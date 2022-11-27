Виландер — об амбициях Руне стать номером 1 в мире: говорить это было неправильно и опасно

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер поделился мнением о датском игроке Хольгере Руне. В недавнем интервью триумфатор турнира серии «Мастерс» в Париже заявил о своей цели в следующем году стать первой ракеткой мира.
«Руне сказал, что он будет № 1 в мире, и это может привести к разочарованию, если у него сразу не получится. Представьте, если бы Каспер Рууд в прошлом году такое сказал. В этом году у него было три больших финала, но люди бы говорили: «Ну да, он просто неспособен выиграть большой титул».
Так что моя первая реакция – говорить это было неправильно и опасно, но если это мотивирует, то вперёд… Хольгеру, наверное, надо немного почистить язык тела на корте. И он это сделает, потому что ему всего 19 лет и он невероятно быстро учится. Думаю, его теннису поможет, если он немного сбавит обороты и будет меньше демонстрировать как негатив, так и позитив», — цитирует Виландера Eurosport.
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