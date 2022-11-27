Видеообзор полуфинала Кубка Дэвиса, в котором Канада отыгралась с 0:1

Сборная Канады пробилась в финал Кубка Дэвиса – 2022. В полуфинале соревнований канадцы обыграли команду Италии, отыгравшись со счёта 0:1.

В первом матче противостояния итальянец Лоренцо Сонего в упорной борьбе обыграл канадца Дениса Шаповалова со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 6:4.

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Во второй встрече шестая ракетка мира канадец Феликс Оже-Альяссим уверенно обыграл итальянца Лоренцо Музетти со счётом 6:3, 6:4.

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В решающем матче Оже-Альяссим и Вашек Поспишил со счётом 7:6 (7:2), 7:5 одолели итальянцев Маттео Берреттини и Фабио Фоньини.

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За престижный трофей канадцы сразятся со сборной Австралии.