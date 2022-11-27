Навратилова и Эверт выбрали одного и того же игрока на премию за честную игру

Бывшие первые ракетки мира, 18-кратные чемпионки турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова и Крис Эверт выбрали теннисиста, которому вручили бы премию Стефана Эдберга за честную игру.

«Феликс Оже-Альяссим получит мой голос. Но не могу ничего решать», — написала Навратилова в социальных сетях.

«Феликс получит и мой голос», — ответила Эверт.

Список номинантов:



1. Карлос Алькарас (Испания).

2. Рафаэль Надаль (Испания).

3. Каспер Рууд (Норвегия).

4. Кэмерон Норри (Великобритания).

5. Феликс Оже-Альяссим (Канада).

6. Фрэнсис Тиафо (США).

7. Григор Димитров (Болгария).

8. Хуберт Хуркач (Польша).

9. Лоренцо Музетти (Италия).

10. Маттео Берреттини (Италия).

11. Максим Кресси (США).

Премия Стефана Эдберга вручается начиная с 1996 года. Швейцарец Роджер Федерер получил её 13 раз, он является её рекордсменом. В 2021 году её обладателем стал Рафаэль Надаль, получивший этот приз в пятый раз за карьеру, в том числе четвёртый подряд.