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Анетт Контавейт поделилась фото в купальнике на фоне водопада

Анетт Контавейт поделилась фото в купальнике на фоне водопада
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17-я ракетка мира, эстонская теннисистка Анетт Контавейт опубликовала в социальных сетях новые фотографии с отдыха на Бали (Индонезия).

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНЕТТ КОНТАВЕЙТ

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНЕТТ КОНТАВЕЙТ

«Создаю воcпоминания», — написала эстонская теннисистка в социальных сетях.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНЕТТ КОНТАВЕЙТ

Результаты 2022 года не позволили Анетт Контавейт отобраться на Итоговый чемпионат WTA в Форт-Уэрте. Контавейт провела 45 матчей, в которых потерпела 16 поражений. В конце сезона эстонской теннисистке нужно было защищать несколько титулов, чего ей сделать не удалось. Бывшая подопечная россиянина Дмитрия Турсунова покинула топ-10 рейтинга WTA. Что касается Итогового турнира, то его выиграла француженка Каролин Гарсия, которая в решающем матче победила представительницу Беларуси Арину Соболенко.

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