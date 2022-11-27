Ник Кирьос: бросаю вызов всем, кто думает, что сможет обыграть меня на Australian Open

Финалист Уимблдона-2022, 22-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос бросил вызов соперникам в преддверии Australian Open – 2023.

«Это вызов каждому теннисисту, который думает, что сможет обыграть меня в Австралии!!! Давайте организуем выставочный матч и разберёмся с этим», — написал Кирьос в своих социальных сетях.

Текущий сезон стал для австралийца одним из самых успешных. На его старте он вместе с соотечественником Танаси Коккинакисом выиграл Открытый чемпионат Австралии – 2022. Ник полностью пропустил грунтовую часть сезона, однако был одним из сильнейших игроков на траве. Он впервые в карьере дошёл до финала турнира «Большого шлема» — это произошло на Уимблдоне. Позднее Ник взял титул ATP-500 в Вашингтоне (США) как в одиночном разряде, так и в парном. На US Open – 2022 Кирьос добрался до четвертьфинала, обыграв по пути россиянина Даниила Медведева.