Экс первая ракетка мира считает, что Джокович не заслужил награду за честную игру

Бывшая первая ракетка мира и победительница четырёх турниров «Большого шлема» австралийка Ренне Стаббс объяснила, почему не считает Новака Джоковича достойным кандидатом на премию за честную игру и спортивное поведение.

«Новак не очень хорошо ведёт себя на корте: у него были предупреждения, сломанные ракетки и так далее. Джокович абсолютно благородный игрок, я отдаю ему должное, но эта награда присуждается за спортивное мастерство на корте и вне его. Так что не нужно выходить за рамки этого определения.

У Джоковича тоже бывают вспышки гнева на корте! Новак бросил свою ракетку на Открытом чемпионате Франции, то же было в Сербии, когда она чуть не попала в болбоя. Я могла бы продолжать, но с вами, фанатами, это бессмысленно! Болельщики видят золотые унитазы со своими героями!» — приводит слова Стаббс Sportskeeda.

Список номинантов:



1. Карлос Алькарас (Испания).

2. Рафаэль Надаль (Испания).

3. Каспер Рууд (Норвегия).

4. Кэмерон Норри (Великобритания).

5. Феликс Оже-Альяссим (Канада).

6. Фрэнсис Тиафо (США).

7. Григор Димитров (Болгария).

8. Хуберт Хуркач (Польша).

9. Лоренцо Музетти (Италия).

10. Маттео Берреттини (Италия).

11. Максим Кресси (США).

Премия Стефана Эдберга вручается начиная с 1996 года. Швейцарец Роджер Федерер получил её 13 раз, он является её рекордсменом. В 2021 году её обладателем стал Рафаэль Надаль, получивший этот приз в пятый раз за карьеру, в том числе четвёртый подряд.