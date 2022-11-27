Чорич: на одном турнире не знал, здороваться ли с Уильямс, на корте она бывает сварливой

Хорватский теннисист Борна Чорич рассказал о случае, когда не понимал, здороваться ли ему с 23-кратной победительницей турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира Сереной Уильямс.
«На турнире в Австралии мы постоянно пересекались с Сереной в общем спортзале. Я был немного напуган, потому что на корте она иногда может быть немного сварливой. Я хотел поздороваться, но потом подумал, что, может быть, не стоит, она сварливая на корте, я не уверен, должен ли я сказать привет или нет», — цитирует Чорича Tennis up to date.
Напомним, ранее Серена Уильямс объявила, что Открытый чемпионат США 2022 года станет последним турниром в её карьере. Американская теннисистка проиграла австралийке Айле Томлянович в третьем круге. За свою профессиональную карьеру Уильямс-младшая выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса.
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