«Перезарядка батареи 100%». Руне показал, как отдыхает в Дубае
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19-летний датский теннисист Хольгер Руне опубликовал новую фотографию в социальных сетях, на которой показал, как проводит отпуск в ОАЭ.
На фото теннисист сидит в открытом кафе под тентом, защищающим от дубайской жары.
«Перезарядка батареи 100%», — написал спортсмен, добавив эмодзи в виде капель дождя и солнца.
Фото: личный архив Хольгера Руне
Хольгер Руне приехал на Итоговый турнир ATP в Турин (Италия) в качестве запасного. Ранее в финале «Мастерса» в Париже датчанин одолел 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», серба Новака Джоковича. По пути к титулу Руне удалось обыграть пятерых теннисистов из десятки мирового рейтинга.
Руне закончил год в качестве 11-й ракетки мира. Он является победителем трёх турниров ATP в одиночном разряде.
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