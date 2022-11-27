«Перезарядка батареи 100%». Руне показал, как отдыхает в Дубае

19-летний датский теннисист Хольгер Руне опубликовал новую фотографию в социальных сетях, на которой показал, как проводит отпуск в ОАЭ.

На фото теннисист сидит в открытом кафе под тентом, защищающим от дубайской жары.

«Перезарядка батареи 100%», — написал спортсмен, добавив эмодзи в виде капель дождя и солнца.

Фото: личный архив Хольгера Руне

Хольгер Руне приехал на Итоговый турнир ATP в Турин (Италия) в качестве запасного. Ранее в финале «Мастерса» в Париже датчанин одолел 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», серба Новака Джоковича. По пути к титулу Руне удалось обыграть пятерых теннисистов из десятки мирового рейтинга.

Руне закончил год в качестве 11-й ракетки мира. Он является победителем трёх турниров ATP в одиночном разряде.