Видеообзор победы Канады над Австралией в финале Кубка Дэвиса

Сборная Канады со счётом 2:0 обыграла Австралию в финале Кубка Дэвиса – 2022, который проходил в Малаге (Испания). Этот триумф стал для канадцев первым в истории.
В первом матче встречались канадец Денис Шаповалов и австралиец Танаси Коккинакис. Шаповалов обыграл своего оппонента со счётом 6:2, 6:4, тем самым выведя свою команду вперёд.
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Во втором поединке австралиец Алекс де Минор схлестнулся с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Победа снова оказалась на стороне канадцев. Оже-Альяссим одержал победу со счётом 6:3, 6:4.
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По пути к трофею Канада в плей-офф обыграла сборные Германии, Италии, ранее выйдя из группы с Южной Кореей, Испанией и Сербией.
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