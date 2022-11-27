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Тарпищев прокомментировал победу Канады на КД, назвав Шаповалова «не нашим продуктом»

Тарпищев прокомментировал победу Канады на КД, назвав Шаповалова «не нашим продуктом»
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу сборной Канады на Кубке Дэвиса – 2022.

«Шаповалов рано уехал, не наш продукт. Но мама у него была тренером в России, корни наши есть, так что мы всё равно болеем. Последнее время канадцы прогрессируют — у них 16 спортивных вузов в одной системе. Лет 10 назад они так серьёзно не занимались этим видом, но обратили внимание — вот и плоды. Есть система, деньги — ничего удивительного в их успехе нет. Если бы наша команда участвовала, конечно, была бы одним из фаворитов этого розыгрыша», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Сборная Канады со счётом 2:0 обыграла Австралию в финале Кубка Дэвиса – 2022. В первом матче Денис Шаповалов со счётом 6:2, 6:4 обыграл австралийца Танаси Коккинакиса. Во втором поединке Феликс Оже-Альяссим одержал победу со счётом 6:3, 6:4 над Алексом де Минором.

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