«Величайшее событие в канадском теннисе». Раонич — о победе сборной Канады в Кубке Дэвиса

Бывшая третья ракетка мира, канадский теннисист Милош Раонич опубликовал пост в соцсетях, в котором поздравил сборную Канады с победой в Кубке Дэвиса – 2022.

«Поздравляю сборную Канады. Поздравляю Феликса, Дениса, Вашека, Алексиса и Габриэля с победой в Кубке Дэвиса. Многие канадцы добились успехов в теннисе. Это высочайшее достижение показывает силу канадского тенниса на международном уровне. Это величайшее событие в канадском теннисе, и я надеюсь, что мы повторим его ещё много раз», — написал Раонич.

Напомним, в финале Кубка Дэвиса – 2022 сборная Канады со счётом 2:0 обыграла Австралию. В первом матче финала Денис Шаповалов со счётом 6:2, 6:4 обыграл Танаси Коккинакиса. Во втором поединке уверенную победу над Алексом де Минором одержал Феликс Оже-Альяссим со счётом 6:3, 6:4.

Этот триумф стал для канадцев первым в истории.

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