Денис Шаповалов эмоционально прокомментировал завоевание Кубка Дэвиса

Канадский теннисист Денис Шаповалов прокомментировал завоевание его сборной Кубка Дэвиса – 2022. Этот триумф стал для канадцев первым в истории.

«Когда мы были юниорами, наблюдая за игрой Поспишила, Милоша Раонича и Даниэля Нестора на Кубке Дэвиса, мы хотели сделать то же самое и, возможно, даже однажды выиграть его. В 2019 году было тяжёлое поражение, было чувство пустоты, и на этот раз мы очень этого хотели изменить исход», — приводит слова Шаповалова пресс-служба Кубка Дэвиса.

В первом матче финала канадец Денис Шаповалов со счётом 6:2, 6:4 обыграл австралийца Танаси Коккинакиса. Во втором поединке уверенную победу над австралийцем Алексом де Минором одержал канадец Феликс Оже-Альяссим со счётом 6:3, 6:4.

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