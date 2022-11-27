Людмила Самсонова поделилась свежими кадрами с прогулки по Ницце

20-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова опубликовала в социальных сетях серию снимков с прогулки по Ницце (Франция) со своим возлюбленным.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЛЮДМИЛЫ САМСОНОВОЙ

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЛЮДМИЛЫ САМСОНОВОЙ

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЛЮДМИЛЫ САМСОНОВОЙ

На последнем в сезоне-2022 турнире категории WTA-1000 Самсонова дошла до третьего круга, где проиграла представительнице Чехии Мари Боузковой со счётом 6:0, 5:7, 3:6. По ходу соревнований Людмила среди прочих обыграла посеянную второй Арину Соболенко из Беларуси.



23-летняя Самсонова не сумела отобраться на Итоговый чемпионат WTA, который в итоге выиграла француженка Каролин Гарсия. Таким образом, сезон-2022 для россиянки завершён. В 2022 году Самсонова завоевала три титула на уровне WTA. На Открытом чемпионате США дошла до четвёртого круга, с Открытого чемпионата Франции вылетела на первой стадии, на Australian Open дошла до второго круга.