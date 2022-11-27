Людмила Самсонова поделилась свежими кадрами с прогулки по Ницце

20-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова опубликовала в социальных сетях серию снимков с прогулки по Ницце (Франция) со своим возлюбленным.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЛЮДМИЛЫ САМСОНОВОЙ
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЛЮДМИЛЫ САМСОНОВОЙ
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЛЮДМИЛЫ САМСОНОВОЙ
На последнем в сезоне-2022 турнире категории WTA-1000 Самсонова дошла до третьего круга, где проиграла представительнице Чехии Мари Боузковой со счётом 6:0, 5:7, 3:6. По ходу соревнований Людмила среди прочих обыграла посеянную второй Арину Соболенко из Беларуси.
23-летняя Самсонова не сумела отобраться на Итоговый чемпионат WTA, который в итоге выиграла француженка Каролин Гарсия. Таким образом, сезон-2022 для россиянки завершён. В 2022 году Самсонова завоевала три титула на уровне WTA. На Открытом чемпионате США дошла до четвёртого круга, с Открытого чемпионата Франции вылетела на первой стадии, на Australian Open дошла до второго круга.
- 27 ноября 2022
-
22:21
-
22:06
-
21:52
-
21:23
-
21:11
-
20:47
-
20:46
-
19:44
-
19:37
-
18:52
-
17:49
-
16:53
-
14:53
-
14:24
-
13:47
-
13:08
-
12:52
-
12:37
-
11:46
-
11:15
-
10:42
-
10:34
-
09:53
-
09:21
-
00:01
- 26 ноября 2022
-
23:17
-
23:04
-
22:21
-
22:07
-
21:15
-
20:36
-
19:25
-
19:07
-
18:45
-
18:40