Новак Джокович поздравил сборную Канады с победой на Кубке Дэвиса — 2022

Сербский теннисист Новак Джокович в своих социальных сетях поздравил теннисистов сборной Канады, которые стали победителями Кубка Дэвиса — 2022.

«Поздравляю чемпионов», — написал Джокович, прикрепив фотографию триумфаторов.

В финале сборная Канады со счётом 2:0 обыграла Австралию. В первом матче финала канадец Денис Шаповалов со счётом 6:2, 6:4 обыграл австралийца Танаси Коккинакиса. Во втором поединке уверенную победу над австралийцем Алексом де Минором одержал канадец Феликс Оже-Альяссим со счётом 6:3, 6:4. Этот триумф стал для канадцев первым в истории.

Напомним, действующий чемпион Кубка Дэвиса сборная России отстранён от участия в текущем розыгрыше решением Международной федерации тенниса (ITF) из-за ситуации на Украине.

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