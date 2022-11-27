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Феликс Оже-Альяссим — о победе на Кубке Дэвиса: великий момент для меня и для страны

Феликс Оже-Альяссим — о победе на Кубке Дэвиса: великий момент для меня и для страны
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Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал завоевание его сборной Кубка Дэвиса – 2022.

«Эмоции сложно описать. Мы с Денисом выросли вместе, мечтая о таких кортах, мечтая выиграть Кубок Дэвиса. Это великий момент для меня и для страны», – приводит слова Оже-Альяссима пресс-служба Кубка Дэвиса.

В финале сборная Канады со счётом 2:0 обыграла Австралию. В первом матче финала канадец Денис Шаповалов со счётом 6:2, 6:4 обыграл австралийца Танаси Коккинакиса. Во втором поединке уверенную победу над австралийцем Алексом де Минором одержал канадец Феликс Оже-Альяссим со счётом 6:3, 6:4. Этот триумф стал для канадцев первым в истории.

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