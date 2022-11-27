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Фото: Паула Бадоса посетила матч сборной Испании на чемпионате мира по футболу

Фото: Паула Бадоса посетила матч сборной Испании на чемпионате мира по футболу
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13-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала в социальных сетях свежие фотографии со стадиона «Эль-Байт» (Эль-Хаур, Катар), где проходит матч чемпионата мира по футболу между Испанией и Германией.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА БАДОСЫ

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА БАДОСЫ

Фото: из личного архива Бадосы

В этом сезоне испанка выиграла лишь один турнир, а именно сореванование в Сиднее (Австралия) на харде. Высшее достижение 25-летней Бадосы на турнирах «Большого шлема» — выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2021 года. В 2022 году Бадоса ни разу не выходила в четвертьфинал на ТБШ. На Открытом чемпионате Австралии она проиграла в четвёртом круге, на «Ролан Гаррос» — в третьем, на Уимблдоне — в четвёртом, на US Open — во втором. Теннисистка встречается с кубинским актёром и моделью Хуаном Бетанкуром.

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