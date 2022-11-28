Капитан сборной Канады: чтобы выиграть Кубок Дэвиса, нужен отличный командный дух

Капитан сборной Канады по теннису Фрэнк Данцевич поделился эмоциями после победы своей команды в Кубке Дэвиса.
«Чтобы выиграть этот трофей, нужно преодолеть множество препятствий, нужен отличный командный дух. Я горжусь ребятами и тем, как они сохраняли настрой и боевой дух. И теперь они должны будут заставить меня гордиться на празднествах, сегодня вечером мы должны отмечать до рассвета», — приводит слова Данцевича Ubitennis.
Напомним, в финальном поединке сборная Канады уверенно одолела Австралию (2:0) благодаря победам Дениса Шаповалова над Танаси Коккинакисом (6:2, 6:4) и Феликса Оже-Альяссима над Алексом де Минором (6:3, 6:4).
По пути к трофею Канада в плей-офф обыграла сборные Германии, Италии, раннее выйдя из группы с Южной Кореей, Испанией и Сербией.
Это первая победа в Кубке Дэвиса в истории сборной Канады.
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