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Горан Иванишевич объяснил, почему 35-летний Новак Джокович «всё ещё так хорош»

Горан Иванишевич объяснил, почему 35-летний Новак Джокович «всё ещё так хорош»
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Чемпион Уимблдона 2001 года, бывшая вторая ракетка мира Горан Иванишевич, который в настоящий момент является тренером 21-кратного победителя турниров «Большого шлема» Новака Джоковича, высказался о своём подопечном, назвав его гением.

«Он тренируется ещё усерднее, чем когда ему было 22 года, поэтому он всё ещё так хорош и поэтому он будет ещё лучше. Желание практиковаться, желание совершенствоваться, желание быть лучше просто поразительны, знаете ли, и он заботится о своём теле. Новак — гений, и он парень, который всегда хочет совершенствоваться», — приводит слова Иванишевича пресс-служба ATP.

В этом году 35-летний Новак Джокович выиграл Уимблдон, Итоговый турнир ATP, а также три трофея уровня ATP.

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