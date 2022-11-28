Гауфф посетила матч НФЛ в Майами

Седьмая ракетка мира, американская теннисистка Кори Гауфф посетила матч Национальной футбольной лиги (НФЛ).
Информацию об этом опубликовал официальный твиттер-аккаунт клуба НФЛ «Майами Долфинс», выложив фото, на котором Гауфф стоит в обнимку с игроком «дельфинов» Джейленом Уоддлом.
Матч проходил на стадионе «Хард Рок Стэдиум» в Майами. «Долфинс» принимали «Хьюстон Тексанс» и победили 30:15.
«Рады принять седьмой номер рейтинга WTA и уроженку южной Флориды Кори Гауфф сегодня на «Хард Рок Стэдиум!» — написала пресс-служба клуба, добавив эмодзи в виде теннисного мяча.
Фото: соцсети «Майами Долфинс»
«Вперёд, «Долфинс!!» — отреагировала теннисистка, сделав репост.
В сезоне-2022 Кори Гауфф впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема». На Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») она проиграла первой ракетке мира, 21-летней польке Иге Свёнтек со счётом 1:6, 3:6.
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