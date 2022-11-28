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«Кито потрясающий!!!» Надаль выложил фотографии из Эквадора

«Кито потрясающий!!!» Надаль выложил фотографии из Эквадора
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», испанский теннисист Рафаэль Надаль опубликовал новые фотографии в социальных сетях, на которых вместе с третьей ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом прогуливается по достопримечательностям Кито (Эквадор).

Испанец выложил два фото. На одном из них теннисисты стоят в красивом соборе, на другом — на фоне центральной площади эквадорской столицы.

«Кито потрясающий!!! И уже на подходе к очередному матчу-реваншу с Каспером Руудом», — написал Надаль.

Фото: личный архив Рафаэля Надаля

Фото: личный архив Рафаэля Надаля

Напомним, Надаль и Рууд проводят совместный тур по Южной Америке, где играют выставочные матчи.

В этом сезоне Рафаэль Надаль смог выиграть Открытый чемпионат Австралии, отыгравшись в финале с 0:2 по сетам. Испанский игрок сломил сопротивление россиянина Даниила Медведева. Также Надалю удалось взять титул на Открытом чемпионате Франции, где он в главной встрече турнира расправился с Каспером Руудом.

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