«Кито потрясающий!!!» Надаль выложил фотографии из Эквадора

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», испанский теннисист Рафаэль Надаль опубликовал новые фотографии в социальных сетях, на которых вместе с третьей ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом прогуливается по достопримечательностям Кито (Эквадор).
Испанец выложил два фото. На одном из них теннисисты стоят в красивом соборе, на другом — на фоне центральной площади эквадорской столицы.
«Кито потрясающий!!! И уже на подходе к очередному матчу-реваншу с Каспером Руудом», — написал Надаль.
Фото: личный архив Рафаэля Надаля
Фото: личный архив Рафаэля Надаля
Напомним, Надаль и Рууд проводят совместный тур по Южной Америке, где играют выставочные матчи.
В этом сезоне Рафаэль Надаль смог выиграть Открытый чемпионат Австралии, отыгравшись в финале с 0:2 по сетам. Испанский игрок сломил сопротивление россиянина Даниила Медведева. Также Надалю удалось взять титул на Открытом чемпионате Франции, где он в главной встрече турнира расправился с Каспером Руудом.
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