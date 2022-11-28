Россиянка Диана Шнайдер выиграла первый титул WTA в карьере

Российская теннисистка Диана Шнайдер (109-я ракетка мира) одолела представительницу Франции Леолию Жанжан (110-й номер мирового рейтинга) в финальном матче турнира категории WTA-125 в Монтевидео (Уругвай) и завоевала первый титул в карьере.
Шнайдер оказалась сильнее своей соперницы со счётом 6:4, 6:4. Россиянка не выполнила ни одной подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 13. На счету её соперницы один эйс, семь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести.
По пути к финалу Шнайдер выбила двух сеяных соревнований — победительницу пяти турниров «Большого шлема» итальянку Сару Эррани (4) и украинку Катерину Байндль (6). Российская теннисистка поднялась на 109-ю строчку рейтинга. Теннисистка в начале сезона занимала 875-е место.
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