Россиянка Диана Шнайдер выиграла первый титул WTA в карьере

Российская теннисистка Диана Шнайдер (109-я ракетка мира) одолела представительницу Франции Леолию Жанжан (110-й номер мирового рейтинга) в финальном матче турнира категории WTA-125 в Монтевидео (Уругвай) и завоевала первый титул в карьере.

Шнайдер оказалась сильнее своей соперницы со счётом 6:4, 6:4. Россиянка не выполнила ни одной подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 13. На счету её соперницы один эйс, семь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести.

По пути к финалу Шнайдер выбила двух сеяных соревнований — победительницу пяти турниров «Большого шлема» итальянку Сару Эррани (4) и украинку Катерину Байндль (6). Российская теннисистка поднялась на 109-ю строчку рейтинга. Теннисистка в начале сезона занимала 875-е место.