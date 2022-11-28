Рейтинг WTA на 28 ноября: Диана Шнайдер поднялась на 49 мест

WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде. Российская теннисистка Диана Шнайдер поднялась со 158-й на 109-ю строчку.



Полная версия рейтинга рейтинга доступна на «Чемпионате».



Рейтинг WTA. 28 ноября

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 11085 очков.

2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 5055.

3 (3). Джессика Пегула (США) — 4691.

4 (4). Каролин Гарсия (Франция) — 4375.

5 (5). Арина Соболенко (Беларусь) — 3925.

6 (6). Мария Саккари (Греция) — 3871.

7 (7). Кори Гауфф (США) — 3646.

8 (8). Дарья Касаткина (Россия) — 3435.

9 (9). Вероника Кудерметова (Россия) — 2795.

10 (10). Симона Халеп (Румыния) — 2661…

19 (19). Екатерина Александрова (Россия) — 1910…

20 (20). Людмила Самсонова (Россия) — 1910…

43 (43). Анастасия Потапова (Россия) — 1119…

109. (158) Диана Шнайдер (Россия) — 566.