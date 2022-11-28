Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Каспер Рууд впервые в карьере обыграл Рафаэля Надаля

Каспер Рууд впервые в карьере обыграл Рафаэля Надаля
Комментарии

Норвежский теннисист Каспер Рууд одолел представителя Испания Рафаэля Надаля в выставочном матче в Кито. Третья ракетка мира переиграл своего соперника со счётом 6:4, 6:4. Победа над обладателем 22 титулов турниров «Большого шлема» стала для Рууда первой в профессиональной карьере.

До этого Надаль победил Рууда в Буэнос-Айресе (Аргентина) — 7:6 (10:8), 6:2 и Белу-Оризонти (Бразилия) — 7:6 (7:4), 7:5. Также в рамках тура по Южной Америке норвежец и испанец сыграют в Боготе (Колумбия) и Мехико (Мексика).

На Итоговом турнире ATP Каспер Рууд дошёл до финала, где уступил представителю Сербии Новаку Джоковичу. Рафаэль Надаль не смог выйти из группы, потерпев поражения от Тейлора Фритца и Феликса Оже-Альяссима и обыграв Рууда.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022