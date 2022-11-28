Каспер Рууд впервые в карьере обыграл Рафаэля Надаля
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Норвежский теннисист Каспер Рууд одолел представителя Испания Рафаэля Надаля в выставочном матче в Кито. Третья ракетка мира переиграл своего соперника со счётом 6:4, 6:4. Победа над обладателем 22 титулов турниров «Большого шлема» стала для Рууда первой в профессиональной карьере.
До этого Надаль победил Рууда в Буэнос-Айресе (Аргентина) — 7:6 (10:8), 6:2 и Белу-Оризонти (Бразилия) — 7:6 (7:4), 7:5. Также в рамках тура по Южной Америке норвежец и испанец сыграют в Боготе (Колумбия) и Мехико (Мексика).
На Итоговом турнире ATP Каспер Рууд дошёл до финала, где уступил представителю Сербии Новаку Джоковичу. Рафаэль Надаль не смог выйти из группы, потерпев поражения от Тейлора Фритца и Феликса Оже-Альяссима и обыграв Рууда.
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