Рафаэль Надаль ответил на вопрос о лучшем теннисисте всех времён

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль поделился мыслями о лучшем теннисисте мира.
«Кто лучший в истории? Честно говоря, я не знаю, лучший я в истории или нет, но и не считаю себя таковым. Думаю, что это то, что уходит на задний план. Кажется, что с несколькими игроками нам удалось осуществить наши мечты, и в этом смысле спортивное наследие — это то, что останется в истории. Увижу это, когда закончу карьеру.
Для меня важным наследием является то, что все люди, которые смогли прожить со мной 20 лет моей карьеры, сохранили обо мне добрую человеческую память. В конце концов, личный вопрос, образование, уважение, любовь, с которой вы можете относиться к людям, выходят за рамки профессионального вопроса, потому что, в конце концов, это то, что живёт с вами всю жизнь», — сказал Надаль на пресс-конференции перед выставочным матчем с Руудом в Южной Америке.
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