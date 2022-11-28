Анастасия Павлюченкова тренируется с Ализе Корне в академии Муратоглу. Фото

Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка в миксте российская теннисистка Анастасия Павлюченкова провела тренировку с французской теннисисткой Ализе Корне (36-я ракетка мира).

Теннисистки провели тренировку в академии французского тренера Патрика Муратоглу.

«Готова к ещё одной неделе практик с Анастасией Павлюченковой», — подписала фото Ализе Корне.



Фото: из личного архива Корне

Ализе Корне является профессионалом с 2006 года. Она обладательница шести трофеев уровня WTA. Лучшее место в мировом рейтинге — 11. 31-летняя Анастасия Павлюченкова досрочно завершила текущий сезон перед стартом Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»). Причиной такого решения стала травма колена.

Ранее Анастасия Павлюченкова сообщила о скором полноценном возвращении в WTA-тур. В августе теннисистка провела первую за долгое время тренировку на корте.