Тони Надаль — Оже-Альяссиму: поздравляю с удивительным годом. Приятно сотрудничать с тобой

Испанский тренер Тони Надаль в своих социальных сетях обратился к своему подопечному – канадскому теннисисту Феликсу Оже-Альяссиму (шестая ракетка мира), поздравив его с успешным сезоном.
«Феликс Оже-Альяссим, поздравляю тебя с твоим вкладом в первый для Канады трофей Кубка Дэвиса. И поздравляю с удивительным годом, который привёл тебя к Итоговому турниру в Турине на прошлой неделе. Приятно сотрудничать с тобой и твоей командой», — написал Надаль в соцсетях.
Тони Надаль больше года является тренером 22-летнего Оже-Альяссима. В этом году канадец завоевал четыре трофея уровня ATP. В финале Кубка Дэвиса сборная Канады со счётом 2:0 обыграла Австралию. Феликс Оже-Альяссим во втором поединке одержал уверенную победу над австралийцем Алексом де Минором со счётом 6:3, 6:4.
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