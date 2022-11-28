Кирьос заявил, что поедет за «шестизначной суммой» в Саудовскую Аравию вместо Кубка Дэвиса

Финалист Уимблдона-2022, 22-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, по какой причине не принял участие в розыгрыше Кубка Дэвиса – 2022.

Один из подписчиков спросил Ника о пропуске соревнований. «Почему ты не на Кубке Дэвиса? Снова занят покупкой сумок или чем-то в этом роде?» — написал пользователь в комментариях.

«Поеду в Саудовскую Аравию за шестизначной суммой», — ответил Кирьос. Выставочный турнир пройдёт в Эр-Рияде с 8 по 10 декабря.

Напомним, сборная Австралии по теннису дошла до финала Кубка Дэвиса – 2022, где со счётом 0:2 проиграла Канаде.

Текущий сезон стал для австралийца одним из самых успешных. На его старте он вместе с соотечественником Танаси Коккинакисом выиграл Открытый чемпионат Австралии – 2022. Ник полностью пропустил грунтовую часть сезона, однако был одним из сильнейших игроков на траве. Он впервые в карьере дошёл до финала турнира «Большого шлема» — это произошло на Уимблдоне. Позднее Ник взял титул ATP-500 в Вашингтоне (США) как в одиночном разряде, так и в парном. На US Open – 2022 Кирьос добрался до четвертьфинала, обыграв по пути россиянина Даниила Медведева.