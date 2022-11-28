Фото: Рафаэль Надаль и Каспер Рууд встретились с президентом Эквадора

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль опубликовал в социальных сетях фотографии с торжественной встречи с президентом Эквадора Гильермо Лассо.
«Большое спасибо, господин президент, за приём во дворце Карондоле (резиденция правительства Эквадора). Для меня большая честь быть с вами, очень благодарен за ваше внимание», — подписал фото Надаль.
В кадр также попал третья ракетка мира норвежец Каспер Рууд. Напомним, Надаль и Рууд проводят совместный тур по Южной Америке, где играют выставочные матчи.
В этом сезоне Надаль одержал победу на Открытом чемпионате Австралии, отыгравшись в финале с 0:2 по сетам. Испанский игрок сломил сопротивление россиянина Даниила Медведева. Также Надалю удалось взять титул на Открытом чемпионате Франции, где он в решающем матче обыграл именно Рууда.
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