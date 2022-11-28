Елена Веснина поделилась милой фотографией с фигуристкой Камилой Валиевой

Российская теннисистка Елена Веснина, трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде опубликовала новый пост в своих социальных сетях. 36-летняя спортсменка поделилась фотографией с олимпийской чемпионкой 2022 года в командном турнире, действующей чемпионкой Европы и России в одиночном фигурном катании — Камилой Валиевой.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВЕСНИНОЙ
В данный момент Валиева является лидером общего зачёта этапов серии Гран-при России — 2022/2023.
Отметим, что официально профессиональную карьеру Елена не завершила и ещё может вернуться на турниры WTA и «Шлемы». Последний матч россиянки состоялся на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония), где она завоевала серебряную медаль в миксте вместе с Асланом Карацевым, уступив в финале в трёх сетах другой российской паре — Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублёв.
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