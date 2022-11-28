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Кэмерон Норри: я чувствую, что могу быть ещё более жёстким игроком

Кэмерон Норри: я чувствую, что могу быть ещё более жёстким игроком
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27-летний британский теннисист Кэмерон Норри, который по своим меркам блестяще провёл 2022 год, рассказал, что ему ещё предстоит пройти долгий путь к вершине.

«Есть ещё много вещей, которые хотел бы улучшить. Например, мог бы поработать над общей скоростью мяча, сильнее бить справа и лучше попадать в свои точки на подаче.

Я считаю, что играю лучше всего, когда больше иду вперёд. Думаю, работа в этом направлении сохранила бы мой высокий уровень исполнения. Я чувствую, что могу быть ещё более жёстким игроком.

Как профессиональный теннисист, я всегда хотел попасть в топ-10 и долго думал об этом, когда на протяжении трёх или четырёх месяцев подряд набирал очки, но не продвигался вперёд в рейтинге. Однако потом, когда я наконец-то смог попасть туда, это ощущалось круто.

Когда достигаешь в теннисе чего-то подобного, потом начинаешь желать ещё большего. Ты можешь быть в первой пятёрке или в первой тройке, а затем начать стремиться к первому месту в мире. Никогда не бывает достаточно», — приводит слова Норри Tennis365.

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