Бадоса показала, как поддерживает форму в тренажёрном зале

13-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала новую фотографию в соцсетях, на которой показала, как тренируется в тренажёрном зале.
На фото спортсменка стоит напротив зеркала, рассматривая свою фигуру.
Фото: личный архив Паулы Бадосы
В этом сезоне испанка выиграла лишь один турнир, а именно соревнование в Сиднее (Австралия) на харде. Высшее достижение 25-летней Бадосы на турнирах «Большого шлема» — выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2021 года. В 2022 году Бадоса ни разу не выходила в четвертьфинал на ТБШ. На Открытом чемпионате Австралии она проиграла в четвёртом круге, на «Ролан Гаррос» — в третьем, на Уимблдоне — в четвёртом, на US Open — во втором. Теннисистка встречается с кубинским актёром и моделью Хуаном Бетанкуром.
- 29 ноября 2022
-
14:20
-
12:48
-
09:13
-
00:10
- 28 ноября 2022
-
23:41
-
23:00
-
22:47
-
22:07
-
19:48
-
18:40
-
18:37
-
17:44
-
15:30
-
14:29
-
13:30
-
12:15
-
10:25
-
10:11
-
09:35
-
01:07
-
00:47
-
00:33
-
00:00
- 27 ноября 2022
-
23:54
-
22:52
-
22:43
-
22:21
-
22:06
-
21:52
-
21:23
-
21:11
-
20:47
-
20:46
-
19:44
-
19:37