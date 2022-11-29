Бадоса показала, как поддерживает форму в тренажёрном зале

13-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала новую фотографию в соцсетях, на которой показала, как тренируется в тренажёрном зале.

На фото спортсменка стоит напротив зеркала, рассматривая свою фигуру.

Фото: личный архив Паулы Бадосы

В этом сезоне испанка выиграла лишь один турнир, а именно соревнование в Сиднее (Австралия) на харде. Высшее достижение 25-летней Бадосы на турнирах «Большого шлема» — выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2021 года. В 2022 году Бадоса ни разу не выходила в четвертьфинал на ТБШ. На Открытом чемпионате Австралии она проиграла в четвёртом круге, на «Ролан Гаррос» — в третьем, на Уимблдоне — в четвёртом, на US Open — во втором. Теннисистка встречается с кубинским актёром и моделью Хуаном Бетанкуром.