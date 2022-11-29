Свёнтек заработала больше всех в 2022 году, Рыбакина — четвёртая

Издание Tennis 365 опубликовало рейтинг теннисисток по заработку в 2022 году.

Лидером по количеству заработанных денег стала первая ракетка мира Ига Свёнтек ($ 9 875 525 млн). За ней следует второй номер рейтинга WTA Онс Жабер ($ 4 977 069 млн). Тройку лидеров замыкает француженка Каролин Гарсия ($ 3 729 317 млн).

Топ-10 теннисисток по количеству заработанных денег в 2022 году:

1. Ига Свёнтек (Польша) — $ 9 875 525 млн

2. Онс Жабер (Тунис) — $ 4 977 069 млн

3. Каролин Гарсия (Франция) — $ 3 729 317 млн

4. Елена Рыбакина (Казахстан) — $ 3 613 440 млн

5. Джессика Пегула (США) — $ 3 611 716 млн

6. Кори Гауфф (США) — $ 3 051 953 млн

7. Мария Саккари (Греция) — $ 2 481 419 млн

8. Арина Соболенко (Беларусь) — $ 2 431 495 млн

9. Эшли Барти (Австралия) — $ 2 271 220 млн

10. Симона Халеп (Румыния) — $ 2 240 117 млн