Канадцы поднялись на 4-е место в рейтинге Кубка Дэвиса, сборная России осталась 16-й

Опубликован обновлённый рейтинг Кубка Дэвиса. Ранее определились чемпионы розыгрыша 2022 года. Обладателями престижного трофея стали теннисисты из Канады, в финале обыгравшие Австралию со счётом 2:0.

Напомним, чемпионы Кубка Дэвиса – 2021 сборная России не смогли принять участие в прошедших соревнованиях в связи с решением Международной федерации тенниса (ITF) из-за ситуации на Украине.

Кубок Дэвиса. Рейтинг стран на 28 ноября 2022 года

1. Хорватия – 968,38 очка

2. Испания – 693,25

3. Франция – 628

4 (6). Канада – 565,75

5 (4). США – 490,34

6 (5). Германия – 485,09

7. Италия – 445

8 (11). Австралия – 430,25

9 (8). Великобритания – 398

10 (9). Сербия – 388,25

11. (10) Казахстан – 378,13

16. Россия – 337,75.