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Канадцы поднялись на 4-е место в рейтинге Кубка Дэвиса, сборная России осталась 16-й

Канадцы поднялись на 4-е место в рейтинге Кубка Дэвиса, сборная России осталась 16-й
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Опубликован обновлённый рейтинг Кубка Дэвиса. Ранее определились чемпионы розыгрыша 2022 года. Обладателями престижного трофея стали теннисисты из Канады, в финале обыгравшие Австралию со счётом 2:0.

Напомним, чемпионы Кубка Дэвиса – 2021 сборная России не смогли принять участие в прошедших соревнованиях в связи с решением Международной федерации тенниса (ITF) из-за ситуации на Украине.

Кубок Дэвиса. Рейтинг стран на 28 ноября 2022 года

1. Хорватия – 968,38 очка
2. Испания – 693,25
3. Франция – 628
4 (6). Канада – 565,75
5 (4). США – 490,34
6 (5). Германия – 485,09
7. Италия – 445
8 (11). Австралия – 430,25
9 (8). Великобритания – 398
10 (9). Сербия – 388,25
11. (10) Казахстан – 378,13
16. Россия – 337,75.

Без России канадцы вышли в лидеры командного тенниса! Противоречивые итоги Кубка Дэвиса Без России канадцы вышли в лидеры командного тенниса! Противоречивые итоги Кубка Дэвиса
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