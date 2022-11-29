«Спасибо, тренер». Паула Бадоса опубликовала забавное фото из тренажёрного зала

13-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала в социальных сетях забавное фото из тренажёрного зала.

«Спасибо, тренер», — подписала снимок Бадоса.

Фото: из личного архива Паулы Бадосы

Высшее достижение 25-летней Бадосы на турнирах «Большого шлема» — выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2021 года. В 2022 году Бадоса ни разу не выходила в четвертьфинал на ТБШ. На Открытом чемпионате Австралии она проиграла в четвёртом круге, на «Ролан Гаррос» — в третьем, на Уимблдоне — в четвёртом, на US Open — во втором.

Бадоса завершила сезон-2022 на Кубке Билли Джин Кинг. Соревнования выиграла сборная Швейцарии, обыгравшая в финале команду Австралии.