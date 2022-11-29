Тренер Алькараса — о Новаке Джоковиче: он нам нужен, чтобы Карлос улучшал свой теннис

Победитель Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») 2003 года, экс первая ракетка мира, бывший испанский теннисист, а ныне тренер Хуан-Карлос Ферреро, который является тренером первой ракетки мира 19-летнего испанца Карлоса Алькараса, оценил роль серба Новака Джоковича в становлении своего подопечного.
«Он нам нужен. Чтобы Карлос улучшал свой теннис, ему нужно играть с одним из лучших в истории. В Мадриде он играл с Новаком и поднял свой уровень, чтобы добиться победы. Поэтому нам это нужно. Я думаю, для прогресса Карлоса очень важно сыграть с ним на турнирах «Большого шлема».
После пропущенного US Open он нацелился показать всем, что способен выиграть почти всё. Мы снова убедились в этом. Думаю, и он, и все игроки рады, что он сыграет в Австралии. Мы с Карлосом считаем так же», — приводит слова Ферреро Eurosport.uk.
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