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Тренеров, работающих со сборной США на Кубке Дэвиса, наказали за рекламу букмекеров

Тренеров, работающих со сборной США на Кубке Дэвиса, наказали за рекламу букмекеров
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Международное агентство по профессиональной этике в теннисе (ITIA) приняло решение наказать тренеров мужской сборной США – бывшую седьмую ракетку мира Марди Фиша и бывшего первого номера рейтинга в парном разряде Боба Брайана за рекламу букмекеров в социальных сетях.

Фиш – капитан сборной США на Кубке Дэвиса, а Брайан входит в её тренерский штаб, поэтому они попадают под действие антикоррупционной программы. Им выписали штрафы на $ 10 тыс. и условные дисквалификации на четыре месяца.

В официальном пресс-релизе ITIA отмечается, что тренеры сотрудничали с группой расследования и сразу удалили рекламные посты.

Напомним, сборная США по теннису дошла до четвертьфинала Кубка Дэвиса — 2022, где проиграла итальянцам со счётом 1:2.

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