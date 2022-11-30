36-летняя Динара Сафина поделилась свежим селфи

Победительница Открытого чемпионата США 2007 года в парном разряде, трёхкратная финалистка ТБШ в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Динара Сафина опубликовала новую запись в своих социальных сетях. 36-летняя спортсменка показала фотографию из машины в ярких солнцезащитных очках.

Фото: из личного архива САфиной

Динара Сафина дважды доходила до финала Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»), а именно в 2008 и 2009 годах. В первом случае она проиграла Ане Иванович из Сербии, а во втором — своей соотечественнице Светлане Кузнецовой. В финале Australian Open — 2009 Сафина проиграла американке Серене Уильямс, будущей 23-кратной чемпионке ТБШ.

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